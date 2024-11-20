Аналитик рассказал, как ЦБ может укрепить рубль

С другой стороны, ослабление рубля может быть вызвано увеличением спроса на валюту. В последние месяцы года традиционно возрастает отток капитала, в том числе из-за геополитических рисков. По информации СМИ, США и Европа прорабатывают очередные пакеты санкций против РФ.