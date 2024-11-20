Аналитик рассказал, как ЦБ может укрепить рубль

На этой неделе давление на рубль и цены российских активов оказало ухудшение геополитического фона, отметил аналитик.
«С одной стороны, ослабление рубля последних недель может быть связано со снижением предложения валюты на внутреннем рынке. Экспортёры могли сократить продажу валюты как из-за снижения цен на нефть, так и вследствие смягчения условий обязательной продажи валютной выручки», — добавил он.
По данным Банка России, экспортёры весной и летом продавали на внутреннем валютном рынке по $12−15 млрд в месяц, тогда как в сентябре — $8,3 млрд, в октябре — $10,3 млрд.
С другой стороны, ослабление рубля может быть вызвано увеличением спроса на валюту. В последние месяцы года традиционно возрастает отток капитала, в том числе из-за геополитических рисков. По информации СМИ, США и Европа прорабатывают очередные пакеты санкций против РФ.
Кроме этого, в конце года возрастают бюджетные расходы, которые в том числе идут на закупку импорта для государственных нужд, добавил Михаил Васильев.
В то же время поддержку рублю продолжают оказывать профицит торгового баланса, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 4,2 млрд руб. в день, высокие рублевые процентные ставки.
Развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации.
«В целом мы видим риски повторения сценария прошлого года, когда рубль слабел до тех пор, пока власти не вернули обязательную продажу валютной выручки», — отметил специалист.
Васильев прогнозирует, что в ближайшие недели рубль может колебаться в широких диапазонах 13,5−14,5 за юань, 98−105 за доллар, 103−111 за евро.
В случае ужесточения обязательной продажи валютной выручки рубль может вернуться ниже 100 за доллар, 105 за евро и 13,8 за юань, резюмировал аналитик.
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