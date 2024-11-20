«Алроса» выполняет план производства на 2024 год

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. «Алроса» выполняет производственный план на 2024 год, сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.
«Мы по плану идем, отклонения от планов нет», — сказал он в кулуарах форума-выставки «Транспорт России». При этом, по словам Николаева, серьезного роста производства на 2024 год не планировалось.
«Алроса» по итогам 2023 года сообщала, что выполнила производственный план по добыче алмазов на 100%, добыла 34,6 млн карат против 35,6 млн карат в 2022 году.
«Алроса» ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья. «Алроса» обеспечивает до 90% добычи алмазов в России. Акционеры компании — Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия — 25%, а также ее улусы (районы) — 8%, в свободном обращении почти 34% акций.
ТАСС выступает информационным партнером XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России».