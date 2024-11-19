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Юрист объяснил, в каких случаях завещание окажется бесполезным

Завещание, составленное с ошибками, окажется бесполезным, заявил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс предупредил в беседе с NEWS.ru. Юрист уточнил, что порядок удостоверения завещания четко регламентирован в статьях 1124 и 1125 Гражданского кодекса РФ.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Давид Адамс пояснил, что нарушение норм Гражданского кодекса может стать основанием для отмены завещания.

«Например, если в документе допущены противоречивые формулировки или он был подписан без привлечения свидетелей в случае закрытого завещания, суд может признать его недействительным. Например, если в закрытом завещании наследодатель завещает дом одному наследнику, а участок под этим домом — другому», — уточнил он.

Документ станет недействительным, если завещатель был недееспособным, подчеркнул юрист. Специалист разъяснил, что причиной для оспаривания служит инициированная заинтересованной стороной посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. Таким образом, по его словам, завещание могут отменить в случае, если наследодатель страдал психическими заболеваниями или находился под воздействием лекарственных средств.

Кроме того, как отметил Адамс, существуют ограничения, связанные с долей наследства для нетрудоспособных родственников или иждивенцев. Эти лица имеют право на половину своей доли в любой ситуации, независимо от содержания завещания, предупредил эксперт.

«Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда само имущество, указанное в завещании, становится недоступным. Например, если объект недвижимости был продан, уничтожен или подвергся отчуждению из-за долгов завещателя. В таких случаях наследникам остается только рассчитывать на долю оставшихся активов, что может полностью изменить исходное распределение имущества», — подвел итоги юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».