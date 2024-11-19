Юрист объяснил, в каких случаях завещание окажется бесполезным

«Например, если в документе допущены противоречивые формулировки или он был подписан без привлечения свидетелей в случае закрытого завещания, суд может признать его недействительным. Например, если в закрытом завещании наследодатель завещает дом одному наследнику, а участок под этим домом — другому», — уточнил он.