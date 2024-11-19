Юрист объяснил, в каких случаях завещание окажется бесполезным

Давид Адамс пояснил, что нарушение норм Гражданского кодекса может стать основанием для отмены завещания.
«Например, если в документе допущены противоречивые формулировки или он был подписан без привлечения свидетелей в случае закрытого завещания, суд может признать его недействительным. Например, если в закрытом завещании наследодатель завещает дом одному наследнику, а участок под этим домом — другому», — уточнил он.
Документ станет недействительным, если завещатель был недееспособным, подчеркнул юрист. Специалист разъяснил, что причиной для оспаривания служит инициированная заинтересованной стороной посмертная судебно-психиатрическая экспертиза. Таким образом, по его словам, завещание могут отменить в случае, если наследодатель страдал психическими заболеваниями или находился под воздействием лекарственных средств.
Кроме того, как отметил Адамс, существуют ограничения, связанные с долей наследства для нетрудоспособных родственников или иждивенцев. Эти лица имеют право на половину своей доли в любой ситуации, независимо от содержания завещания, предупредил эксперт.
«Кроме того, могут возникнуть ситуации, когда само имущество, указанное в завещании, становится недоступным. Например, если объект недвижимости был продан, уничтожен или подвергся отчуждению из-за долгов завещателя. В таких случаях наследникам остается только рассчитывать на долю оставшихся активов, что может полностью изменить исходное распределение имущества», — подвел итоги юрист.
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