Выставка редких коллекционных банкнот и монет открылась в Москва-Сити

На выставке представлена коллекция редких экземпляров исторических банкнот и монет.
Посетителей ждут банкноты необычных номиналов, купюры с изображениями животных, денежные знаки из шёлка, фольги, камней, дерева и других материалов.
«Мы рады познакомить гостей с летописью нашей страны в формате увлекательного погружения в мир нумизматики. Это важная часть культурного пласта истории, которая помогает глубже изучать характерные факторы, связи и процессы», — комментирует генеральный директор управляющий компании PANORAMA360 Артур Шакарян.
Также на смотровой площадке будут выставлены собрание редких античных монет, донативных монет Российской империи и нумизматические предметы Советского Союза. Центральным экспонатом экспозиции станет бона из кожи тюленя номиналом 10 копеек 1860 года, выпущенная на Аляске.
«Это уникальное собрание подлинных денежных знаков, которое позволит совершить кругосветное путешествие и путешествие во времени одновременно!», — добавил соорганизатор выставки и глава аукционного дома «KISELEV&CO» Дмитрий Киселёв.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».