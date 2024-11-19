Выручка «Группы Астра» за девять месяцев выросла на 84%

В первом квартале чистая прибыль «Группы Астра» по МСФО снизилась на 66% и составила 202 млн руб. В числе повлиявших на это факторов группа называла инвестиции в разработку новых продуктов, а также расширение команды. По итогам девяти месяцев общий объем госзакупок российского софта и операционных систем вырос более чем на 30%, до 2,3 млрд руб. Показатели обусловлены запретом на использование иностранного ПО на критической инфраструктуре и в госсекторе с января 2025 года, считают участники рынка.