Выручка «Группы Астра» за девять месяцев выросла на 84%

Согласно отчетности (есть у «Ъ»), скорректированная чистая прибыль «Астры» выросла на 68% год к году, до 2,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 97%, до 2,4 млрд руб. Группа нарастила отгрузки продукции на 98%, до 10,1 млрд руб., что объясняется «активным масштабированием бизнеса и развитием продуктово-сервисного подхода».
Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих выросли более чем в 2,5 раза, до 2 млрд руб. Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 27%, также увеличившись почти в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2023 года. «Астра» также в 1,5 раза увеличила штат сотрудников: по состоянию на 30 сентября в группе работало 2,6 тыс. человек, из них более 70% — IT-специалисты.
В первом квартале чистая прибыль «Группы Астра» по МСФО снизилась на 66% и составила 202 млн руб. В числе повлиявших на это факторов группа называла инвестиции в разработку новых продуктов, а также расширение команды. По итогам девяти месяцев общий объем госзакупок российского софта и операционных систем вырос более чем на 30%, до 2,3 млрд руб. Показатели обусловлены запретом на использование иностранного ПО на критической инфраструктуре и в госсекторе с января 2025 года, считают участники рынка.
Подробности — в материале «Ъ» «Госкомпании загрузили отечественное».