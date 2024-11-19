Вложения в российскую нефтедобычу могут вырасти почти вдвое к 2050 году

Анализ показывает, что основной рост капитальных вложений придется на период 2024—2025 годов. Уже в следующем году общий объем инвестиций достигнет 3,8 триллиона рублей, что на 50% больше по сравнению с уровнем 2023 года. В последующие годы рост будет более умеренным: к 2030 году капиталовложения составят 4,1 триллиона рублей, к 2036 году — 4,3 триллиона, достигнув к 2050 году отметки в 4,5 триллиона рублей ежегодно.