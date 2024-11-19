Трентон
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вложения в российскую нефтедобычу могут вырасти почти вдвое к 2050 году

Министерство энергетики России представило материалы, согласно которым инвестиции в добычу нефти могут вырасти к 2050 году в 1,8 раза по сравнению с уровнем 2023 года, достигнув 4,5 триллиона рублей. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на проект Энергостратегии до 2050 года. Источник, знакомый с процессом подготовки документа, подтвердил эту информацию.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Chi Shiyong/VCG/ТАСС

Согласно прогнозам Минэнерго, значительная часть инвестиций будет направлена на освоение трудноизвлекаемых запасов нефти. Однако для успешной реализации этих планов может понадобиться пересмотр налогового режима в нефтяной отрасли.

Анализ показывает, что основной рост капитальных вложений придется на период 2024—2025 годов. Уже в следующем году общий объем инвестиций достигнет 3,8 триллиона рублей, что на 50% больше по сравнению с уровнем 2023 года. В последующие годы рост будет более умеренным: к 2030 году капиталовложения составят 4,1 триллиона рублей, к 2036 году — 4,3 триллиона, достигнув к 2050 году отметки в 4,5 триллиона рублей ежегодно.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Т Добыча в нефти в России к 2050 году потребует вдвое больше вложений: аналитика.

Д Рассказываем, почему инвестиции в нефтедобычу будут расти, когда и насколько вырастут вложения капитала в добычу нефти и что нужно сделать, чтобы реализовать эти планы.