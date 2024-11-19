Вложения в российскую нефтедобычу могут вырасти почти вдвое к 2050 году

Согласно прогнозам Минэнерго, значительная часть инвестиций будет направлена на освоение трудноизвлекаемых запасов нефти. Однако для успешной реализации этих планов может понадобиться пересмотр налогового режима в нефтяной отрасли.
Анализ показывает, что основной рост капитальных вложений придется на период 2024—2025 годов. Уже в следующем году общий объем инвестиций достигнет 3,8 триллиона рублей, что на 50% больше по сравнению с уровнем 2023 года. В последующие годы рост будет более умеренным: к 2030 году капиталовложения составят 4,1 триллиона рублей, к 2036 году — 4,3 триллиона, достигнув к 2050 году отметки в 4,5 триллиона рублей ежегодно.
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Т Добыча в нефти в России к 2050 году потребует вдвое больше вложений: аналитика.
Д Рассказываем, почему инвестиции в нефтедобычу будут расти, когда и насколько вырастут вложения капитала в добычу нефти и что нужно сделать, чтобы реализовать эти планы.