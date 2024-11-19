В Союзе пенсионеров назвали размер справедливой пенсии

«Говорим мы не просто о числе, а о достойной жизни после многих лет труда на российскую экономику. Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», — подчеркнул депутат.