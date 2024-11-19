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В Союзе пенсионеров назвали размер справедливой пенсии

Пенсия неработающих россиян в размере 40% зарплаты на текущий момент была бы справедливой, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Свои слова он обосновал несколькими примерами: жители Москвы смогут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. рублей, Мурманска — 33 тыс. рублей, а Краснодарского края — 30 тыс. рублей.

«Говорим мы не просто о числе, а о достойной жизни после многих лет труда на российскую экономику. Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», — подчеркнул депутат.

Кроме того, отметил Никитин, необходимо дополнительно установить минимальный размер пенсии по России в 35 тыс. рублей. По его словам, при данном пороге пенсия станет справедливой.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».