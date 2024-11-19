В Союзе пенсионеров назвали размер справедливой пенсии

Свои слова он обосновал несколькими примерами: жители Москвы смогут рассчитывать на сумму порядка 62,5 тыс. рублей, Мурманска — 33 тыс. рублей, а Краснодарского края — 30 тыс. рублей.
«Говорим мы не просто о числе, а о достойной жизни после многих лет труда на российскую экономику. Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом», — подчеркнул депутат.
Кроме того, отметил Никитин, необходимо дополнительно установить минимальный размер пенсии по России в 35 тыс. рублей. По его словам, при данном пороге пенсия станет справедливой.
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