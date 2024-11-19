В РФ выдача кредитных карт упала до минимума с начала 2024 года

При этом наибольшая динамика сокращения числа выданных кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по их выдаче) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (-27,3%), Кемеровской (-24,4%), Тюменской (-21,5%) и Иркутской (-20,9%) областях, а также в Алтайском крае (-20,7%). Единственным регионом из топ-30, в котором количество выданных кредитных карт в октябре увеличилось, оказалась Республика Дагестан (+1,2%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитных карт за месяц снизилось на 17,1% и 18,7% соответственно.