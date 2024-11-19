В РФ выдача кредитных карт упала до минимума с начала 2024 года

При этом, по данным НБКИ, количество выданных кредитных карт в октябре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 15,9% (в сентябре 2024 года — 1,88 млн).
В свою очередь объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре, также сократился по сравнению с сентябрем (на 11,3%) и составил 174,1 млрд руб. (в сентябре 2024 года — 196,3 млрд руб.).
Наибольшее количество кредитных карт в регионах РФ в октябре 2024 года было выдано в Москве (118,2 тыс.), Московской области (86,9 тыс.), Краснодарском крае (63,7 тыс.), Санкт-Петербурге (61,9 тыс.) и Ростовской области (54,9 тыс.).
При этом наибольшая динамика сокращения числа выданных кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по их выдаче) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (-27,3%), Кемеровской (-24,4%), Тюменской (-21,5%) и Иркутской (-20,9%) областях, а также в Алтайском крае (-20,7%). Единственным регионом из топ-30, в котором количество выданных кредитных карт в октябре увеличилось, оказалась Республика Дагестан (+1,2%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитных карт за месяц снизилось на 17,1% и 18,7% соответственно.
«Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. В связи с этим банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.