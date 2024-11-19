В Новосибирской области началась добыча угля на крупнейшем в РФ месторождении

«На сегодняшний день общество завершает строительство двух железнодорожных станций, а также железнодорожных путей и приступило к добыче угля, а также уже ввело в эксплуатацию очистные сооружения. В 2024 году планируется отгрузить 50 тыс. тонн угля», — сообщил он.
Работы по освоению разреза предусмотрены масштабным инвестиционным проектом. В целом запасы угля ценных марок на месторождении составляют более 300 млн тонн. Реализация проекта позволит создать около 5 тыс. дополнительных рабочих мест в регионе. Стоимость лицензии на освоение участка составила 3,2 млрд рублей.
Первый и второй этап разработки разреза оцениваются в 133,5 млрд рублей, следует из данных прогноза социально-экономического развития региона на 2025−2027 годы. В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона ТАСС уточнили, что в рамках проекта предполагается строительство самого разреза, ж/д путей необщего пользования, погрузочных комплексов, углепогрузочной ж/д станции, обогатительной фабрики замкнутого цикла, реконструкция ЛЭП и подстанций в Черепановском и Искитимском районах. При этом в ведомстве уточнили, что сроки ввода объектов в эксплуатацию зависят от стоимости антрацита на международных рынках, затрат на перевозку и возможности вывоза угля из региона, в частности, в восточном направлении.
Компания «Разрез богатырь» получила право пользования недрами разреза «Богатырь» Горловского угольного бассейна в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области в 2021 году. Компания гарантировала транспортировку не менее 10 млн тонн добытого угля в год железнодорожным транспортом по ветке Бердск — Новоалтайск, примыкающей к Транссибу. Кроме того, компания должна будет построить не менее пять крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля.
Летом 2024 года вице-губернатор региона Сергей Семка сообщал, что область испытывает проблемы с вывозом угля железной дорогой. Для решения проблемы планировалось обратиться в РЖД. В начале 2024 года вице-губернатор заявлял, что угольные предприятия в Новосибирской области планируют увеличить добычу антрацита — угля марки А на 20% — с 16 млн до 19,5 млн тонн в 2024 году. Объемы добычи на разрезе «Богатырь» до конца 2024 года оценивались в 150 тыс. тонн угля.