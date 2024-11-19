В Новосибирской области началась добыча угля на крупнейшем в РФ месторождении

Первый и второй этап разработки разреза оцениваются в 133,5 млрд рублей, следует из данных прогноза социально-экономического развития региона на 2025−2027 годы. В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона ТАСС уточнили, что в рамках проекта предполагается строительство самого разреза, ж/д путей необщего пользования, погрузочных комплексов, углепогрузочной ж/д станции, обогатительной фабрики замкнутого цикла, реконструкция ЛЭП и подстанций в Черепановском и Искитимском районах. При этом в ведомстве уточнили, что сроки ввода объектов в эксплуатацию зависят от стоимости антрацита на международных рынках, затрат на перевозку и возможности вывоза угля из региона, в частности, в восточном направлении.