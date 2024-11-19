В Москве представили предварительные результаты исследования TOP 100 Business Hotels

Мероприятие объединило представителей СМИ, лидеров индустрии гостеприимства и профессионалов событийной арены. На презентации были представлены результаты первых двух этапов исследования из четырёх.
Исследование, начатое в мае 2024 года, направлено на выявление и ранжирование лучших отелей, способных провести на высочайшем уровне деловые мероприятия и конференции на аудиторию более 100 участников. Объектом исследования стали отели по всей России, за исключением труднодоступных городов, работающие более одного года. Исследование проводили Центр экономики рынков — старейшее российское аккредитованное рейтинговое агентство, эксперт в научных подходах исследования рынков для корпораций, крупного бизнеса и госструктур и MASMI Research Group — международное агентство со штаб-квартирой в Лондоне.
Исследование включает четыре этапа. Начальный этап представляет собой кабинетное количественное исследование Центра экономики рынков. С помощью автоматизированной системы был осуществлен отбор среди аккредитованных отелей — более 2000 отелей по всей России — по критериям доступности и представленности в открытых источниках.
Второй этап — проведение глубинных интервью с 50 представителями крупных заказчиков мероприятий из различных компаний. Полученные данные послужили основой для разработки критериальной базы. Итогом его стал список из 530 отелей, в которых возможно проведения деловых мероприятий, рассчитанных на аудиторию свыше 100 человек.
Третий этап исследования включает реальные запросы в отобранные отели с использованием метода «тайного покупателя», проводит его аналитическое агентство MASMI Россия, часть MASMI Research Group. Этот этап позволяет выявить проблемы, с которыми сталкиваются отели при обработке запросов и создать предфинальный список отелей, получивших наивысшие оценки по 75 критериям, выработанным на основе глубинных интервью.
Завершающий, четвертый этап, продлится до января 2025 года и включает в себя посещения отелей из финального списка реальными клиентами — организаторами мероприятий в роли «тайных покупателей».
Что влияет на выбор отеля
Предмет исследования затрагивает ключевые аспекты, влияющие на выбор места для деловых мероприятий. Кроме качества обслуживания, инфраструктуры, доступности технических средств и уровня комфорта, исследователи выделили критерии отбора отеля. Среди них: скорость ответа менеджеров на запрос для организации делового мероприятия. По мнению респондентов, это определяет клиентоориентированность отеля в целом. В ходе исследования участники отмечали, что скорость ответа повышает шансы выбора среди других отелей на 40%.
Еще одним важным критерием является готовность отеля предлагать дополнительные даты для клиентских групп. Исследование показало, что 35% клиентов не имеют точных дат при формировании своих запросов, готовы их корректировать под понравившийся отель. 45% клиентов — имеют точные даты и жесткий календарь мероприятий, 20% клиентов имеют календарь, но могут его скорректировать под выгодное предложение отеля. Т.е. предложение альтернативных дат, программ лояльности и прочих бенефитов, как, например, раннее бронирование — увеличивает шансы отеля попасть в шорт-лист рейтинга.
Организаторы, участвовавшие в исследовании, отметили и типичные ошибки отельеров, которые снижают вероятность выбора их площадки для проведения крупного события. Одной из них является не готовность всех категорий номеров отеля для показа. По словам экспертов, это — критичный момент для групп свыше 200 человек, когда оценивается номерной фонд. Почти все — 90% респондентов — выразили желание видеть все категории номеров при просмотре отеля, чтобы не получить «кота в мешке».
Стоит отметить, что отели, которые, например, не были готовы предоставить тарифы на проведение мероприятий на срок более трех месяцев, в рейтинг даже не включались. Причина проста — почти 40% организаторов бронируют площадки более, чем на три месяца вперед.
Бизнес, безусловно, в первую очередь оценивает финансовые риски. Поэтому к важным критериям выбора площадки отеля для мероприятия относится цена. Но и тут не все так однозначно: 75% клиентов выбирают подавляющее большинство отелей в разрезе цена/качество. Остальные 45% клиентов при этом отмечают, что в организации поездок представителей топ-менеджмента цена имеет второстепенное значение.
Среди прочего отмечается важность наличия графика платежей, вариативность меню для кофе-брейка, налаженная система оплаты счетов через систему электронного документооборота, возможность привлечения собственных исполнителей и оборудования — все это в совокупности увеличивает шансы отеля стать площадкой для проведения крупного бизнес-события.
Эти критерии позволяют всесторонне оценить и сравнить предложения разных отелей, выявляя лучших из лучших для проведения деловых мероприятий на большую аудиторию. Промежуточные результаты уже позволяют выделить ряд отелей, выдержавших строгие критерии оценки и демонстрирующих высокие стандарты обслуживания.
Александра Колесникова, инициатор и основатель рейтинга: «Большой плюс нашего рейтинга в том, что мы не выделяем места. В рейтинге нет привычных первого, второго или третьего места. Все решают баллы: чем они выше, тем лучше. Попадание отеля в ТОП 100 дает возможность организаторам увидеть уровень отеля и оценить, подходит он для их целей или нет. Мы акцентируем внимание на том, что все отели, попавшие в рейтинг, действительно подходят для организации мероприятий и они лучшие в рынке. Мой любимый пример: рейтинг можно сравнить с гидом Мишлен — организатору стоит увидеть отель, вошедший в ТОП 100, как минимум для того, чтобы попробовать площадку “на вкус” и как максимум — присмотреть её возможности для своих будущих событий. Мы уверены, что наш рейтинг поможет не только организаторам событий лучше ориентироваться в предложениях отелей, но и самим отельерам. Попадание в рейтинг — предмет гордости для отеля; в таком случае персонал будет стремиться к тому, чтобы сохранить этот статус. Все понимают, что за этим — большие перспективы».
Стоит отметить, что эксперты, участвующие в исследовании в качестве респондентов, являются непосредственными заказчиками мероприятий и представляют такие крупные компании, как «Биннофарм-групп», «Альфа-Банк», VK, DHL, «Вкусно — и точка», «ИнфоТеКС», «Газпром», ГТЛК и др.
«Подчеркну, что среди наших экспертов, оценивающих возможности отелей для бизнес-мероприятий — только организаторы, прямые заказчики, — прокомментировала Александра Колесникова. — Это представители крупных компаний, которые делают большое количество крупных бизнес-мероприятий, среди них есть и те, кто проводит более 700 деловых событий в год. У них очень высокая насмотренность, четкие и понятные критерии и требования отбора».
Итоги исследования будут представлены в январе 2025 года в одном из отелей из списка TОР 100. Именно тогда будут названы победители рейтинга TOP 100 Business Hotels. Meetings & Events Service. Интерес к рейтингу обусловлен тем, что он позволит представителям бизнес-сообщества получить рекомендации по выбору оптимальных площадок для проведения мероприятий любого масштаба.
Финансы Mail выступают информационным партнером проекта TOP 100 Business Hotels. Meetings & Events Service.