В Москве представили предварительные результаты исследования TOP 100 Business Hotels

Александра Колесникова, инициатор и основатель рейтинга: «Большой плюс нашего рейтинга в том, что мы не выделяем места. В рейтинге нет привычных первого, второго или третьего места. Все решают баллы: чем они выше, тем лучше. Попадание отеля в ТОП 100 дает возможность организаторам увидеть уровень отеля и оценить, подходит он для их целей или нет. Мы акцентируем внимание на том, что все отели, попавшие в рейтинг, действительно подходят для организации мероприятий и они лучшие в рынке. Мой любимый пример: рейтинг можно сравнить с гидом Мишлен — организатору стоит увидеть отель, вошедший в ТОП 100, как минимум для того, чтобы попробовать площадку “на вкус” и как максимум — присмотреть её возможности для своих будущих событий. Мы уверены, что наш рейтинг поможет не только организаторам событий лучше ориентироваться в предложениях отелей, но и самим отельерам. Попадание в рейтинг — предмет гордости для отеля; в таком случае персонал будет стремиться к тому, чтобы сохранить этот статус. Все понимают, что за этим — большие перспективы».