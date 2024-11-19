В Индии сообщили о начале работы торгового пути из Ченнаи во Владивосток

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноября. /ТАСС/. Министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал сообщил о начале работы торгового морского пути из Ченнаи во Владивосток.
«Восточный морской коридор между Владивостоком и Ченнаи уже функционирует. В индийские порты начали заходить контейнеровозы с сырой нефтью, металлом и текстилем», — цитирует его телеканал Times Now.
По его словам, этот маршрут значительно сокращает время, необходимое для транспортировки грузов между портами Индии и России. В настоящее время доставка товаров из Индии на Дальний Восток через Европу занимает более 40 дней. По Восточному морскому коридору на это потребуется на 16 дней меньше — лишь 24 дня, что обеспечит «более быструю и эффективную торговую связь».
Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи заявил, что Москва и Нью-Дели должны уделять постоянное внимание развитию торговых путей, включая международный транспортный маршрут Север — Юг и Северный морской путь.
Тема развития транспортных связей была отмечена в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди по итогам июльского российско-индийского саммита в Москве. Лидеры двух стран поставили цель достичь товарооборота между двумя странами в $100 млрд к 2030 году.