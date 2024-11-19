В Индии сообщили о начале работы торгового пути из Ченнаи во Владивосток

По его словам, этот маршрут значительно сокращает время, необходимое для транспортировки грузов между портами Индии и России. В настоящее время доставка товаров из Индии на Дальний Восток через Европу занимает более 40 дней. По Восточному морскому коридору на это потребуется на 16 дней меньше — лишь 24 дня, что обеспечит «более быструю и эффективную торговую связь».