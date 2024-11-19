Трамп придет, капитал уведет. IIF фиксирует разворот вложений в развивающиеся рынки

Средства в октябре утекали в том числе из акций КНР: отток составил $9 млрд. В IIF динамику связывают с недоверием инвесторов к состоянию китайской экономики. Речь идет прежде всего о замедлении ее роста: в третьем квартале ВВП страны увеличился на 4,6% (после роста на 4,7% во втором) — это минимальные темпы с начала 2023 года. Дополнительные сомнения в устойчивости роста вызывают сохраняющийся кризис на рынке недвижимости страны и усиление торговых противоречий с США. Стимулы, предложенные китайскими властями (см. «Ъ» от 25 сентября и 21 октября), общее доверие к экономике пока не укрепили. Не выглядят эффективными и меры, направленные конкретно на поддержку инвестактивности. Напомним, ради роста вложений власти КНР последовательно сокращают списки отраслей, недоступных для иностранного капитала. Фактически этот процесс — ответ на заявления европейских властей, призывающих компании к усилению диверсификации капвложений в условиях «глобальной неопределенности». Однако несмотря на облегчение доступа инвесторов на китайские рынки, прямые иностранные инвестиции (ПИИ, более долгосрочные вложения, требующие от инвесторов большего вовлечения, чем портфельные) в КНР, по данным Министерства торговли страны, продолжают сокращаться: в октябре их объем составил $6,3 млрд после $8,1 млрд в сентябре. В целом за январь—октябрь объем таких вложений составил $96,3 млрд, что на 29,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.