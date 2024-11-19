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Торговые активы в банках США превысили $1 трлн впервые после кризиса

Американские банки достигли рекордного объема торговых операций в третьем квартале 2023 года, сумма которых превысила 1 триллион долларов. Этот показатель стал самым высоким за последние 16 лет и близок к историческому максимуму, чему способствует усиленное стремление финансовых учреждений извлечь выгоду из возрождения своих маркет-мейкерских операций. Об этом сообщает The Financial Times.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Несмотря на значительный рост, банки теперь сталкиваются с увеличенными рисками, связанными с волатильностью рынка. По данному вопросу высказался Билл Морленд из BankRegData, подчеркивая, что деньги, находившиеся ранее в резервах, перетекают в торговые книги банков, что отражает их переход от упора на кредитование к вложениям в финансовые активы.

Пик объема торговых операций, равный чуть более 1 трлн долларов, был зафиксирован в первом квартале 2008 года, сейчас этот уровень вновь достигнут. Таким образом, JP Morgan Chase имеет на торговом счете 506 млрд долларов. Крупнейшие кредиторы, такие как Citigroup, Bank of America и Wells Fargo, также расширили свои портфели. Goldman Sachs и Morgan Stanley зафиксировали наиболее высокие показатели за последние годы.

Примечателен рост вложений в простые инвестиции, такие как акции. К примеру, трейдеры фондового рынка JP Morgan увеличили их до 190 миллиардов долларов. Рост отмечен и в сегменте ценных бумаг, обеспеченных активами, что остается популярным среди участников рынка на Уолл-стрит.

Несмотря на такие повсеместные изменения, руководители банков и аналитики успокаивают: благодаря посткризисному регулированию банковская торговая деятельность стала менее рискованной. Торговые операции осуществляются преимущественно от имени клиентов. Коэффициенты оценки риска (Value-at-Risk, VaR) демонстрируют, что банки потенциально могут терять вдвое меньше средств в течение дня по сравнению с предкризисным уровнем.

Хотя активы в сфере торговли растут, они по-прежнему составляют лишь 4% от общего объема активов банковской индустрии, что примерно в два раза меньше показателя 2008 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».