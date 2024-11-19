Торговые активы в банках США превысили $1 трлн впервые после кризиса

Несмотря на значительный рост, банки теперь сталкиваются с увеличенными рисками, связанными с волатильностью рынка. По данному вопросу высказался Билл Морленд из BankRegData, подчеркивая, что деньги, находившиеся ранее в резервах, перетекают в торговые книги банков, что отражает их переход от упора на кредитование к вложениям в финансовые активы.
Пик объема торговых операций, равный чуть более 1 трлн долларов, был зафиксирован в первом квартале 2008 года, сейчас этот уровень вновь достигнут. Таким образом, JP Morgan Chase имеет на торговом счете 506 млрд долларов. Крупнейшие кредиторы, такие как Citigroup, Bank of America и Wells Fargo, также расширили свои портфели. Goldman Sachs и Morgan Stanley зафиксировали наиболее высокие показатели за последние годы.
Примечателен рост вложений в простые инвестиции, такие как акции. К примеру, трейдеры фондового рынка JP Morgan увеличили их до 190 миллиардов долларов. Рост отмечен и в сегменте ценных бумаг, обеспеченных активами, что остается популярным среди участников рынка на Уолл-стрит.
Несмотря на такие повсеместные изменения, руководители банков и аналитики успокаивают: благодаря посткризисному регулированию банковская торговая деятельность стала менее рискованной. Торговые операции осуществляются преимущественно от имени клиентов. Коэффициенты оценки риска (Value-at-Risk, VaR) демонстрируют, что банки потенциально могут терять вдвое меньше средств в течение дня по сравнению с предкризисным уровнем.
Хотя активы в сфере торговли растут, они по-прежнему составляют лишь 4% от общего объема активов банковской индустрии, что примерно в два раза меньше показателя 2008 года.
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