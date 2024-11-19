Торговые активы в банках США превысили $1 трлн впервые после кризиса

Пик объема торговых операций, равный чуть более 1 трлн долларов, был зафиксирован в первом квартале 2008 года, сейчас этот уровень вновь достигнут. Таким образом, JP Morgan Chase имеет на торговом счете 506 млрд долларов. Крупнейшие кредиторы, такие как Citigroup, Bank of America и Wells Fargo, также расширили свои портфели. Goldman Sachs и Morgan Stanley зафиксировали наиболее высокие показатели за последние годы.