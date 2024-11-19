Спрос на аренду загородных домов вырос перед новогодними праздниками

В свою очередь, сервис OneTwoTrip отмечает, что аренда загородного дома в среднем обойдется в 7500 рублей за сутки, демонстрируя рост на 20% по сравнению с прошлым сезоном. Также, по информации от «Авито путешествия», арендовать загородную недвижимость на Новый год теперь стоит 16 200 рублей в сутки. При этом большинство отдыхающих предпочитают оставаться на два дня, заселяясь обычно группами по пять человек.