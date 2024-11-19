Спрос на аренду загородных домов вырос перед новогодними праздниками

Во время новогодних праздников 2024/25 года наблюдается существенный рост спроса на аренду загородных домов, согласно данным, собранным различными агрегаторами.
Представитель МТС Travel сообщает, что средний срок проживания в загородных домах в этот период составляет три дня, а средняя стоимость аренды — 14 600 рублей за ночь, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.
В свою очередь, сервис OneTwoTrip отмечает, что аренда загородного дома в среднем обойдется в 7500 рублей за сутки, демонстрируя рост на 20% по сравнению с прошлым сезоном. Также, по информации от «Авито путешествия», арендовать загородную недвижимость на Новый год теперь стоит 16 200 рублей в сутки. При этом большинство отдыхающих предпочитают оставаться на два дня, заселяясь обычно группами по пять человек.
Наибольшей популярностью среди арендаторов пользуются дома в Московской и Ленинградской областях, а также в Карелии, как сообщает представитель МТС Travel, отмечая высокий интерес к этим направлениям.
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