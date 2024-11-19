Россиян предупредили о подорожании аренды квартир в 2025 году

«В настоящее время между арендой и обычной ипотекой без субсидий есть существенный дисбаланс — ежемесячный платеж по ипотеке под 25−28% пока существенно выше арендных ставок на аналогичное жилье. Однако эта разница быстро сокращается. Так что даже с ежемесячным платежом, который выходит за 100 тыс. рублей, стоит помнить важный нюанс: если ипотеку вы берете сейчас и ежемесячный платеж по ней уже не вырастет, аренда скорей всего продолжит дорожать, и весьма существенно — вполне вероятно, что в следующем году рост составит также 20−25%, а при ускорении инфляции и дополнительном повышении ставок еще больше», — отметил эксперт.