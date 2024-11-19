Размер ипотечного кредита по рыночным программам сократился на 20%

«Несмотря на заградительные ставки, рыночная ипотека находит своего покупателя. В основном такие сделки проходят в результате обмена одного объекта на другой с небольшой кредитной доплатой. По статистике ВТБ, средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 млн рублей — примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Первый взнос — около 30% от стоимости недвижимости против 36% в январе. При этом в абсолютных значениях этот показатель с начала года вырос — с 3 до 3,8 млн рублей», — говорится в сообщении.