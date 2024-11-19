Раскрыты последствия для России и Европы от отказа Австрии на поставки газа

На прошлой неделе OMV сообщила, что международный арбитраж признал ее правоту и обязал российского поставщика выплатить 230 миллионов евро проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. В компании признали, что «Газпром», скорее всего, остановит поставки, но добавили, что полученная компенсация перевесит все возможные потери. Взыскать ее OMV хочет с помощью учета в платежах, которые должна произвести за уже поставленный газ.