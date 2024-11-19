Набиуллина назвала бессмыслицей заморозку вкладов

«Наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея придумать сложно», — ответила она на соответствующий вопрос.
«Нас действительно как-то пугают этим, говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов так уже много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции. Ну вот в профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла», — прокомментировала глава Центробанка обсуждение высокого уровня вкладов россиян.
Что касается процентов по вкладам, напомнила Набиуллина, то они платятся банками за счет процентов по кредитам, а они в настоящее время «прибыльные».
«Мы только что с вами говорили, у банков есть прибыль, они устойчивы, и ставки по кредитам они всегда выше, чем ставки по депозитам. И поэтому есть абсолютно надежный источник выплат. Вы можете спросить, а кто же берет кредиты по таким высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет, и я называла уже цифры, и в том числе берет по плавающей ставке, ожидая, что ставка будет снижаться», — резюмировала Эльвира Набиуллина.