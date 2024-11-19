Набиуллина назвала бессмыслицей заморозку вкладов

«Мы только что с вами говорили, у банков есть прибыль, они устойчивы, и ставки по кредитам они всегда выше, чем ставки по депозитам. И поэтому есть абсолютно надежный источник выплат. Вы можете спросить, а кто же берет кредиты по таким высоким ставкам? Но мы видим, что бизнес берет, и я называла уже цифры, и в том числе берет по плавающей ставке, ожидая, что ставка будет снижаться», — резюмировала Эльвира Набиуллина.