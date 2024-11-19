Мировые поставки кофе начали восстанавливаться

Экспорт арабики за 12 месяцев вырос до 84,68 млн мешков по сравнению с 73,51 млн мешков в прошлом году. Поставки робусты на мировой рынок составили 52,60 млн мешков против 49,41 млн мешков в прошлом сезоне.