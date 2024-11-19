Макрон назвал криптовалюты угрозой стабильности мировой экономики

«Финансовая стабильность — это один из приоритетных вопросов для G20, и я считаю, что сегодня мы должны в полной мере учитывать существующие угрозы нестабильности. Я думаю, что в наших международных дискуссиях мы слишком мало учитываем риски дестабилизации криптовалют и активов, которые сейчас называют именно цифровыми активами. Строго говоря, здесь нет никакой системы регулирования. Это имеет очень серьезные последствия для стабильности наших экономик», — сказал Макрон.