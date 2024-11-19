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Макрон назвал криптовалюты угрозой стабильности мировой экономики

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал криптовалюты одним из дестабилизирующих факторов для мировой экономики. Об этом он заявил на саммите Группы двадцати (G20) в Бразилии, трансляцию его выступления осуществляла пресс-служба Елисейского дворца.

Источник: Reuters

«Финансовая стабильность — это один из приоритетных вопросов для G20, и я считаю, что сегодня мы должны в полной мере учитывать существующие угрозы нестабильности. Я думаю, что в наших международных дискуссиях мы слишком мало учитываем риски дестабилизации криптовалют и активов, которые сейчас называют именно цифровыми активами. Строго говоря, здесь нет никакой системы регулирования. Это имеет очень серьезные последствия для стабильности наших экономик», — сказал Макрон.

Также глава государства затронул вопрос стабильности в сфере безопасности. По его словам, мир переживает «беспрецедентный период распространения оружия», в частности обыкновенных вооружений, из-за событий на Украине и Ближнем Востоке. Также Макрон упомянул о «потенциальном ядерном распространении», указав на то, что некоторые страны близки «к получению ядерного оружия». Он считает, что этот фактор несет риски эскалации и может привести к последствиям для всех связанных с этим стран.