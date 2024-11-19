Каким будет курс рубля 20 ноября 2024: прогноз эксперта

Рубль во вторник усилил снижение к основным валютам. Биржевой юань преодолел вверх 13,8, официальный курс рубля к доллару повышен ЦБ до 100,03. При этом индекс доллара DXY отошел от годовых максимумов, а цены на нефть немного восстановились. На рубль, как и на акции, оказало давление резкое обострение геополитического фона. Часть ликвидности с рублевых активов в подобных случаях оперативно перекладывается инвесторами в инвалюту. Фундаментально на рубль давит сезонное ускорение импорта при ограниченном экспорте. Вместе с тем, технически предел снижения рубля близок. В этом месяце компании могут раньше обычного начать готовиться к налоговому периоду, стремясь зафиксировать наиболее выгодный конверсионный курс, поддержку рубль может почувствовать уже на этой неделе.