Каким будет курс рубля 20 ноября 2024: прогноз эксперта

При этом нефть Brent торговалась выше $73 за баррель, а рубль оставался слабым. Продажи шли на повышенных торговых оборотах, превысивших 100 млрд рублей.
Западные рынки также торгуются в красной зоне на фоне сообщений об обновлении ядерной доктрины РФ. Особенно заметно просели европейские индексы, в частности Euro Stoxx 50. Статистика дня сюрпризов не принесла. Октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны, согласно финальной оценке, показал ускорение до 2% г/г после 1,7% годовых в сентябре.
Завтра инвесторы обратят внимание на решение Народного банка Китая по базовой кредитной ставке. ЕЦБ в среду представит отчет о финансовой стабильности. В США за III квартал отчитается технологический гигант NVIDIA.
На российском рынке в середине недели акционеры Авангарда на внеочередном собрании обсудят утверждения дивидендов. Дивидендный вопрос будет обсуждаться и на совете директоров ЕвроТранса. Ренессанс Страхование опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев. Росстат представит недельные данные по потребительской инфляции и индекс цен производителей за октябрь.
Фундаментальных причин для усиления распродаж на нашем рынке нет. Представляется, что в моменте вновь верх берут эмоции и страхи, а они, как правило, недолго угнетают сентимент. Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 ноября — 2625−2725 п.
Рубль во вторник усилил снижение к основным валютам. Биржевой юань преодолел вверх 13,8, официальный курс рубля к доллару повышен ЦБ до 100,03. При этом индекс доллара DXY отошел от годовых максимумов, а цены на нефть немного восстановились. На рубль, как и на акции, оказало давление резкое обострение геополитического фона. Часть ликвидности с рублевых активов в подобных случаях оперативно перекладывается инвесторами в инвалюту. Фундаментально на рубль давит сезонное ускорение импорта при ограниченном экспорте. Вместе с тем, технически предел снижения рубля близок. В этом месяце компании могут раньше обычного начать готовиться к налоговому периоду, стремясь зафиксировать наиболее выгодный конверсионный курс, поддержку рубль может почувствовать уже на этой неделе.
Меры валютного контроля и жесткая ДКП также за рубль. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,4−13,9 рублей, доллар — 98,5−100,5.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».