Краткость — сестра наличных. Сроки кредитов уменьшаются, ставки растут

Впрочем, все дополнительные продукты и услуги должны быть оформлены отдельным документом, и от них заемщик может отказаться в увеличенный период охлаждения. Кроме того, Банк России усилил поведенческий надзор, стал чаще проводить контрольные закупки и имеет полномочия приостанавливать продажи, требовать исправления ситуации или даже обратного выкупа. «В случаях обратного выкупа банки обязаны урегулировать не отдельную претензию конкретного клиента, а выставить всем частным лицам, кому был продан такой продукт с нарушениями, оферту, которая дает возможность вернуть его обратно по цене приобретения», — указывает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева.