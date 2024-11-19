Какие банки подняли ставки по ипотеке в начале ноября

Сбербанк поднял ставки на 3,5 процентных пункта, в результате чего новые тарифы составляют 28,7% для ипотеки как на новостройки, так и на вторичное жилье. ВТБ увеличил ставку на 3,1 п.п. — до 29,5% для обоих типов недвижимости. Сейчас эти банки предлагают максимально высокие ставки среди двадцати ведущих игроков ипотечного рынка.
Совкомбанк установил базовую процентную ставку на уровне 27,49% как на новые квартиры, так и на объекты вторичного жилья.
На противоположном полюсе находятся банки с наиболее низкими ставками. Т-Банк предлагает ипотеку под 22%, банк «Кубань Кредит» — под 23,4%, банк «Абсолют» — под 23,89% как для новостроек, так и для вторичного жилья. Ставки на новостройки и на «вторичку» в банке Уралсиб начинаются от 24,4%.
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