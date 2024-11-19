Какие банки подняли ставки по ипотеке в начале ноября

На противоположном полюсе находятся банки с наиболее низкими ставками. Т-Банк предлагает ипотеку под 22%, банк «Кубань Кредит» — под 23,4%, банк «Абсолют» — под 23,89% как для новостроек, так и для вторичного жилья. Ставки на новостройки и на «вторичку» в банке Уралсиб начинаются от 24,4%.