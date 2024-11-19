Эксперты назвали последствия ограничения выдачи ипотеки

«То есть мы говорим о горизонте не меньше полутора лет, а возможно, и более длинном, поскольку, помимо ставок, для восстановления ипотеки еще нужны признаки оптимизации долговой нагрузки заемщиков, а с этим все сложно», — объясняет эксперт. Он также указывает, что обсуждать дополнительное влияние новых ограничений на выдачи и спрос в ипотечном сегменте не имеет смысла, так как рыночная ипотека сейчас предлагается по неподъемным ставкам, влекущими четырех-пятикратную переплату при стандартном первом взносе.