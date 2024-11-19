Эксперты назвали последствия ограничения выдачи ипотеки

На этой неделе депутаты Государственной Думы приняли закон, наделяющий Центробанк России полномочиями ограничивать выдачу банками кредитов с длинным сроком погашения или займов, которые оформляют люди с высокой долговой нагрузкой. Если Совет Федерации одобрит принятый закон и президент его подпишет, с 1 апреля 2025 года полномочия Центробанка по установлению лимитов будут расширены, а в список кредитов с возможными ограничениями включат ипотеку и автокредиты.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что изменения направлены на создание рамок для стабильного восстановления рынка, когда появятся предпосылки для этого. Ключевая предпосылка — снижение ключевой ставки до менее 15% годовых.
«То есть мы говорим о горизонте не меньше полутора лет, а возможно, и более длинном, поскольку, помимо ставок, для восстановления ипотеки еще нужны признаки оптимизации долговой нагрузки заемщиков, а с этим все сложно», — объясняет эксперт. Он также указывает, что обсуждать дополнительное влияние новых ограничений на выдачи и спрос в ипотечном сегменте не имеет смысла, так как рыночная ипотека сейчас предлагается по неподъемным ставкам, влекущими четырех-пятикратную переплату при стандартном первом взносе.
Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов высказывает мнение, что клиентам с относительно невысоким доходом, рассчитывающим на доступные ежемесячные платежи, станет сложнее оформлять ипотеку.
Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест-Новострой», отмечает, что с учетом текущих рыночных ставок, превышающих по большинству банков 25% годовых, и высокого уровня закредитованности населения, нововведение нацелено на сокращение количества неблагонадежных заемщиков.
Она утверждает, что текущий низкий ипотечный спрос на рынке еще более снизится за счет заемщиков с высокой кредитной нагрузкой, но радикального сокращения не предвидится. Нововведение, по мнению Доброхотовой, призвано не допустить появления высокорискованных заемщиков.
Руслан Сырцов считает, что в начале 2025 года ипотечный спрос будет падать из-за высокой ключевой ставки, запрета на субсидированные кредиты и введения лимитов на займы с высоким показателем долговой нагрузки и длительным сроком погашения. По его мнению, поддержать активность на ипотечном рынке сможет только семейная ипотека.
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