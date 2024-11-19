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Кабмин выделил 3,2 млрд рублей на поддержку инфраструктурных облигаций

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит более 3,2 млрд рублей на дополнительное финансирование программы инфраструктурных облигаций в сфере строительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«Речь идет о возмещении затрат специализированному обществу проектного финансирования, которое привлекает средства на строительство жилья, а также создание объектов инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры через выпуск облигаций», — указано в сообщении. Федеральное финансирование позволит покрыть расходы по выплате процентного дохода по таким облигациям.

На заседании правительства 15 ноября Михаил Мишустин напомнил, что механизм инфраструктурных облигаций был запущен в 2021 году по поручению президента и зарекомендовал себя как важнейший инструмент комплексного развития инфраструктуры при строительстве жилья. Средства от размещения облигаций выдаются застройщикам на срок до 15 лет под льготную ставку, которая субсидируется из федерального бюджета.

Этот финансовый инструмент позволяет строить детские сады, школы, поликлиники, жилье для социального и коммерческого найма, а также благоустраивать городские и сельские территории. Оператором программы выступает АО «ДОМ.РФ». В рамках программы уже отобрано 52 проекта в 26 регионах на общую сумму 181,2 млрд рублей.