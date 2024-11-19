Кабмин выделил 3,2 млрд рублей на поддержку инфраструктурных облигаций

На заседании правительства 15 ноября Михаил Мишустин напомнил, что механизм инфраструктурных облигаций был запущен в 2021 году по поручению президента и зарекомендовал себя как важнейший инструмент комплексного развития инфраструктуры при строительстве жилья. Средства от размещения облигаций выдаются застройщикам на срок до 15 лет под льготную ставку, которая субсидируется из федерального бюджета.