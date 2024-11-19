Кабмин планирует ввести запрет на майнинг криптовалют в трех регионах

Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года.
Речь идет о территориях Иркутской области, а также об отдельных частях Республики Бурятия и Забайкальского края.
Отмечается, что ограничение также предложено ввести на территориях:
- Дагестана,
- Северной Осетии — Алании,
- Ингушетии,
- Чечни,
- Кабардино-Балкарской,
- Карачаево-Черкесской республик,
- а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Министерству энергетики поручено проработать вместе с энергокомпаниями введение запрета на майнинг криптовалют и в других регионах страны.