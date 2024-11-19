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Кабмин планирует ввести запрет на майнинг криптовалют в трех регионах

Кабинет министров России планирует ввести запрет на майнинг криптовалют в трех регионах в осенне-зимний период до 2031 года, сообщается на сайте кабмина.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Указанный запрет планируется ввести в осенне-зимний отопительный период до 2031 года.

Речь идет о территориях Иркутской области, а также об отдельных частях Республики Бурятия и Забайкальского края.

Отмечается, что ограничение также предложено ввести на территориях:

  • Дагестана,
  • Северной Осетии — Алании,
  • Ингушетии,
  • Чечни,
  • Кабардино-Балкарской,
  • Карачаево-Черкесской республик,
  • а также на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Министерству энергетики поручено проработать вместе с энергокомпаниями введение запрета на майнинг криптовалют и в других регионах страны.