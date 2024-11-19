Инфраструктуре обновляют кредит. Минфин корректирует правила предоставления льготных займов регионам

Новшеством нового этапа станет ужесточение ответственности регионов при недостижении заявленных показателей или просрочке при реализации проектов — в таком случае ставка по кредитам центра будет повышаться до 6% годовых. Минфин ранее объяснял это тем, что случаи недостижения регионами показателей встречаются довольно часто. Регионы возражали, что порой это происходит по объективным причинам, и отмечали, что рост ставки повысит нагрузку на их бюджеты (см. «Ъ» от 21 октября). Согласно проекту постановления, при недостижении показателей повышенная ставка будет применяться для года, следующего после года выявления нарушения. При нарушении сроков реализации мероприятия 6% годовых будет начисляться на каждый день просрочки.