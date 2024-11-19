Х5 Group и Центросоюз инвестируют в сельские магазины

При поддержке «ОКОЛО» в течение трех лет тысяча сельских магазинов по всей России заменит торговое оборудование, расширит ассортимент и займется повышением квалификации сотрудников. Сумма инвестиций составит 1 млрд рублей.
Соглашение подписали управляющий директор «ОКОЛО» Игорь Плетнев и председатель Совета Центрального союза потребительских обществ России Дмитрий Зубов.
Генеральный директор X5 Group Игорь Шехтерман отметил, что франшиза «ОКОЛО» позволяет независимым магазинам улучшить экономические показатели благодаря доступу к современным технологиям и компетенциям, которыми обладает Х5, а также к поставкам товаров из ассортиментной матрицы Х5 по привлекательным ценам.
«Для нас особенно важно, что сотрудничество с “Центросоюзом”, наряду с экономическими выгодами для обеих сторон, внесет значительный вклад в улучшение качества жизни миллионов людей, проживающих в сельской местности и труднодоступных районах России — там, где продолжают работать более 25 тыс. магазинов потребительской кооперации», — подчеркнул Игорь Шехтерман.
Председатель совета «Центросоюза» Дмитрий Зубов рассказал, что кооперативные магазины обеспечивают сельских жителей не только всеми необходимыми товарами и продуктами для жизни, но и представляют продукцию из местного сырья, изготовленную как кооператорами, так и партнерами — местными производителями, КФХ, фермерами.