Х5 Group и Центросоюз инвестируют в сельские магазины

«Для нас особенно важно, что сотрудничество с “Центросоюзом”, наряду с экономическими выгодами для обеих сторон, внесет значительный вклад в улучшение качества жизни миллионов людей, проживающих в сельской местности и труднодоступных районах России — там, где продолжают работать более 25 тыс. магазинов потребительской кооперации», — подчеркнул Игорь Шехтерман.