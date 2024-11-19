Госдума рассмотрит Основные направления единой ДКП до 2027 года

Комитеты согласны, что текущие параметры ДКП в целом соответствуют складывающимся в экономике условиям, а мягкая бюджетная политика требует ужесточения ДКП, мониторинга инфляции и своевременной корректировки отдельных параметров ДКП, говорится в заключении. «Вместе с тем комитеты обращают внимание на то, что таргетирование инфляции не должно идти вразрез с целями и задачами правительства и президента РФ по обеспечению в непростых условиях долгосрочного и устойчивого роста экономики, привлечения инвестиций для достижения технологического суверенитета», — отмечают депутаты комитетов.