Госдума рассмотрит Основные направления единой ДКП до 2027 года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит Основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2025−2027 годы. С докладом выступит глава Банка России Эльвира Набиуллина. В совместном заключении трех профильных комитетов Госдумы — комитета по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике содержится рекомендация Госдуме принять к сведению документ, разработанный ЦБ.
Как отмечается в заключении комитетов, цели, принципы и инструменты ДКП Банка России, изложенные в документе, сохраняют свою преемственность. «Целью ДКП Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий для устойчивого и сбалансированного экономического роста», — говорится в заключении.
Целью ДКП остается поддержание годовой инфляции вблизи 4%, указывают депутаты комитетов. «Цель действует на постоянной основе. Основным инструментом ДКП остается ключевая ставка. При этом регулятор продолжает придерживаться режима плавающего валютного курса. Роль этого механизма — абсорбция внешних шоков и регуляция экономической активности за счет уравновешивания интересов различных участников финансового рынка», — указано в документе.
Комитеты согласны, что текущие параметры ДКП в целом соответствуют складывающимся в экономике условиям, а мягкая бюджетная политика требует ужесточения ДКП, мониторинга инфляции и своевременной корректировки отдельных параметров ДКП, говорится в заключении. «Вместе с тем комитеты обращают внимание на то, что таргетирование инфляции не должно идти вразрез с целями и задачами правительства и президента РФ по обеспечению в непростых условиях долгосрочного и устойчивого роста экономики, привлечения инвестиций для достижения технологического суверенитета», — отмечают депутаты комитетов.
Сценарии развития
В профильных комитетах Госдумы высоко оценили представленные ЦБ четыре сценария макроэкономического развития страны — базовый и три альтернативных: «дезинфляционный (выше потенциал)», «проинфляционный (выше спрос)» и «рисковый (глобальный кризис)». «Обновленная логика формирования прогнозных сценариев, учитывающая возможные внутренние “развилки” развития экономики, является главным новшеством и сильной стороной документа», — говорится в тексте заключения.
По мнению комитетов, такой подход является наиболее целесообразным при формировании предпосылок прогнозов в последующие годы. Также, по мнению комитетов, в сценариях, представленных Банком России, необходимо уделить «больше внимания вопросам повышения производительности труда, в том числе созданию условий для обеспечения опережающего роста производительности труда в ключевых отраслях экономики».