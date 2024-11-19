G20 выступила за реформу ВТО для решения торговых проблем

«Мы вновь заявляем о своей поддержке работы, необходимой для реформы ВТО, с целью улучшения всех ее функций для решения текущих торговых проблем, чтобы торговля служила двигателем роста и процветания для всех», — сказано в документе, текст которого опубликован на сайте G20.