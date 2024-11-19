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G20 выступила за реформу ВТО для решения торговых проблем

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноября. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) выступают за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) с целью обеспечения справедливости и равноправия, а также для решения текущих торговых проблем. Об этом говорится в тексте итоговой декларации, принятой участниками саммита объединения в Рио-де-Жанейро.

Источник: AP 2024

«Мы вновь заявляем о своей поддержке работы, необходимой для реформы ВТО, с целью улучшения всех ее функций для решения текущих торговых проблем, чтобы торговля служила двигателем роста и процветания для всех», — сказано в документе, текст которого опубликован на сайте G20.

Страны Группы двадцати также выступают за проведение дискуссий с целью создать хорошо функционирующую систему урегулирования споров, которая могла бы быть доступной для всех членов G20 уже в 2024 году.

В декларации подчеркивается «необходимость обеспечения основанной на правилах, недискриминационной, справедливой, открытой, инклюзивной, равноправной, устойчивой и прозрачной многосторонней торговой системы, ядром которой должна быть ВТО».