G20 выступила за реформу ВТО для решения торговых проблем

«Мы вновь заявляем о своей поддержке работы, необходимой для реформы ВТО, с целью улучшения всех ее функций для решения текущих торговых проблем, чтобы торговля служила двигателем роста и процветания для всех», — сказано в документе, текст которого опубликован на сайте G20.
Страны Группы двадцати также выступают за проведение дискуссий с целью создать хорошо функционирующую систему урегулирования споров, которая могла бы быть доступной для всех членов G20 уже в 2024 году.
В декларации подчеркивается «необходимость обеспечения основанной на правилах, недискриминационной, справедливой, открытой, инклюзивной, равноправной, устойчивой и прозрачной многосторонней торговой системы, ядром которой должна быть ВТО».