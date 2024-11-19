Европа нарастила отбор из ПХГ на фоне похолодания и снижения потоков СПГ

С начала отопительного сезона отбор из ПХГ уже на 65% выше среднего значения за аналогичные периоды расхода за последние пять лет и почти вдвое выше, чем в 2023 году. Газ на бирже в Европе торгуется около $515 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 17 ноября, согласно данным GIE, составила 32 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 324 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 90,73% (на 0,67 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 100,7 млрд куб. м газа. Суммарный отбор газа из хранилищ с начала месяца является вторым максимальным для ноября, а закачка — на минимуме с 2016 года.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 19 ноября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена«, — сообщил журналистам представитель “Газпрома”. Накануне объем прокачки составил также 42,4 млн куб. м. Объем поставок сохраняется в прежнем объеме, несмотря на заявления о прекращении потоков российского газа австрийской OMV.
Средняя цена закупки газа в октябре в Европе составила $456 за 1 тыс. куб. м, а в ноябре пока — около $476.
Погода в Центральной и Западной Европе ожидается заметно прохладнее, чем в предыдущую семидневку, а температуры в ряде стран могу опускаться ниже нуля градусов. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в октябре подросла до 17,9%, с начала ноября в среднем составляет 14,5%.
Суммарные поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в ноябре пока являются минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 34% от максимума.