Европа нарастила отбор из ПХГ на фоне похолодания и снижения потоков СПГ

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 17 ноября, согласно данным GIE, составила 32 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 324 млн куб. м. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 90,73% (на 0,67 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 100,7 млрд куб. м газа. Суммарный отбор газа из хранилищ с начала месяца является вторым максимальным для ноября, а закачка — на минимуме с 2016 года.