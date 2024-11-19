ЕС в сентябре заплатил за трубопроводный газ РФ максимум за полтора года

Страны ЕС в сентябре заплатили за трубопроводный газ из РФ 839,9 млн евро — на 30% выше, чем в августе этого года, и 36% больше, чем в сентябре прошлого года. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года, когда на оплату поставок российского газа по трубе было потрачено более 1 млрд евро. Лидерами по закупкам стали Италия (315,5 млн евро — максимум с января 2023 года), Венгрия (219,6 млн евро — максимум с января текущего года), Греция (166,9 млн евро — максимум с сентября 2023 года) и Словакия (125,5 млн евро — максимум в 2024 году). Статистика по Австрии не раскрывается.
ЕС в сентябре также импортировал российский СПГ на 547,8 млн евро — максимум с апреля 2024 года. Главными импортерами стали Франция (215,7 млн евро), Бельгия (130,5 млн евро) и Нидерланды (93,5 млн евро). Испания сократила покупку СПГ из России более чем вдвое по сравнению с августом — до 73,1 млн евро.
Всего за девять месяцев 2024 года Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ 5,4 млрд евро против 6,3 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Доля поставок газа из России в общем объеме импорта газа Европой из стран за пределами ЕС в сентябре выросла до 25,6% c 17,4% месяцем ранее.
Закупки СПГ из РФ в январе — сентябре составили 4,9 млрд евро против 6,2 млрд евро годом ранее. Доля российского сжиженного газа увеличилась до 21% с 15%.
Ранее уходящая 1 декабря в отставку еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признала, что с августа 2024 года закупки странами ЕС российского СПГ резко выросли. Она призвала страны ЕС, «выступая с моральной позиции», оказать давление на свои компании, закупающие СПГ, чтобы они перестали покупать российский газ. Она призвала не допустить ухудшения европейской статистики, чтобы данные не показали в 2024 году рост закупок по сравнению с 2023 годом.