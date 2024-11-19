ЕС в сентябре заплатил за трубопроводный газ РФ максимум за полтора года

Страны ЕС в сентябре заплатили за трубопроводный газ из РФ 839,9 млн евро — на 30% выше, чем в августе этого года, и 36% больше, чем в сентябре прошлого года. Этот показатель стал максимальным с февраля 2023 года, когда на оплату поставок российского газа по трубе было потрачено более 1 млрд евро. Лидерами по закупкам стали Италия (315,5 млн евро — максимум с января 2023 года), Венгрия (219,6 млн евро — максимум с января текущего года), Греция (166,9 млн евро — максимум с сентября 2023 года) и Словакия (125,5 млн евро — максимум в 2024 году). Статистика по Австрии не раскрывается.