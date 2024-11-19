Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Главное

«Затормозить разогнавшийся кредит оказалось не так-то просто. За девять месяцев этого года, если посмотреть, то кредиты населению выросли на 4,7 трлн рублей, а корпоративные — более чем на 10,5 трлн рублей. Признаки замедления появились только во второй половине этого года и пока только в кредитовании населения. Его рост уменьшился почти вдвое по сравнению с первой половиной этого года», — пояснила Набиуллина.