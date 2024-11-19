Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме. Главное

Экономика
«Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом (а здесь очень важны лаги). Это приведет к замедлению текущей инфляции, а затем увидим перелом показателя годовой инфляции», — сказала глава ЦБ в ходе заседания.
Кроме того, по ее словам, Россия впервые находится в ситуации, когда задействованы все ресурсы экономики при рекордно низкой безработице в 2,4%. Главным фактором, сдерживающим производство, Набиуллина назвала дефицит кадров — с нехваткой работников столкнулись 73% предприятий.
Кредиты
Председатель регулятора также упомянула кредиты. Она отметила, что затормозить разогнавшееся кредитование оказалось непросто, а признаки замедления появились только во второй половине года.
«Затормозить разогнавшийся кредит оказалось не так-то просто. За девять месяцев этого года, если посмотреть, то кредиты населению выросли на 4,7 трлн рублей, а корпоративные — более чем на 10,5 трлн рублей. Признаки замедления появились только во второй половине этого года и пока только в кредитовании населения. Его рост уменьшился почти вдвое по сравнению с первой половиной этого года», — пояснила Набиуллина.
При этом корпоративное кредитование в России не показало признаков замедления. На этом фоне ЦБ выразил обеспокоенность возможными рисками закредитованности крупных компаний.
Инфляция
Набиуллина также подчеркнула, что Банк России не собирается проявлять терпимость к высокой инфляции, ведь она бьет по самым незащищенным слоям населения. По ее словам, регулятор должен действовать решительно, чтобы недуг высокой инфляции «не стал хроническим».
«Наша политика направлена на сдерживание роста цен. Без этого устойчивый рост экономики невозможен. Инфляция остается высокой уже четвертый год подряд. И за эти четыре года накопилась большая инерция в инфляционных ожиданиях граждан и бизнеса, и это заставляет нас действовать решительно, чтобы недуг [инфляции] не стал хроническим», — подчеркнула глава ЦБ.
Недвижимость
Председатель Банка России добавила, что первым шагом к росту доступности рынка жилья станет выход этого рынка из состояния перегрева. Для этого рост дохода россиян должен опережать рост цен на недвижимость. Вторым шагом она назвала возвращение доступной рыночной ипотеки.
«Сейчас она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню, но этого можно достигнуть только при наличии низкой инфляции и никак иначе», — отметила глава регулятора.
На данный момент, напомнила она, рынок ипотеки поддерживает «Семейная ипотека».
«В октябре более половины выдач, 54%, было обеспечено этой программой. Всего по итогам года по ней может быть предоставлено кредитов на 2,2 трлн рублей, что в целом сопоставимо с результатами прошлого года», — указала Набиуллина.
Ключевая ставка
Глава ЦБ рассказала, что совет директоров Банка России всегда учитывает ситуацию в регионах. Работа, по ее словам, ведется на основе данных, которые позволяют судить об общей картине экономической ситуации.
«В том числе мы опираемся на ежемесячные опросы 15 тыс. предприятий — напрямую обсуждение с бизнесом наболевших проблем», — сказала Набиуллина.
Кроме того, она подчеркнула, что Банк России может начать снижать ставку в следующем году, если инфляция начнет торможение и никаких других шоков не возникнет.
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