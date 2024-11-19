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Эксперт спрогнозировал рост вкладов россиян выше 60 трлн рублей

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что, исходя из официальной статистики, объем вкладов граждан может превысить 60 трлн рублей в 2025 году.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Эксперт отметил значительное увеличение средних размеров вкладов россиян: по последним данным, с начала 2024 года этот показатель вырос на 46 тысяч рублей, достигнув отметки в 370 тысяч рублей к 1 октября. Прогнозируется, что в 2025 году эта тенденция продолжится, и можно ожидать аналогичного роста сумм вложений граждан в депозиты.

Как сообщил Балынин, за последние три месяца, по сравнению с 1 июля 2024 года, средний размер вклада увеличился на 32 тысячи рублей. В общей сложности, относительно 1 января 2022 года, рост составил 97 тысяч рублей, что эквивалентно увеличению на 36%.

«2024 год вполне можно назвать годом вкладов. Думаю, тенденции роста вложений в депозиты продолжатся и в следующем году. Соответственно, и следующий год будет годом вкладов. Если на 1 января 2022 года во вкладах находилось около 35 трлн рублей, то сейчас — уже практически 52 трлн рублей. Сумма средств россиян на вкладах однозначно продолжит свой рост в 2025 году: в следующем году мы преодолеем отметку в 60 трлн рублей на вкладах физических лиц», — уточнил экономист.

По данным эксперта, в 2023 году общая сумма средств россиян на банковских вкладах увеличилась на 8 триллионов рублей. В первые девять месяцев 2024 года эта цифра выросла еще на 15%, увеличившись на 6,7 триллиона рублей. Экономист подчеркнул, что свыше 92% этих средств были размещены на рублевых вкладах, что свидетельствует о возросшем доверии граждан к национальной валюте.

Балынин также отметил, что ключевыми факторами, способствующими росту вкладов, являются высокие процентные ставки по депозитам и повышение уровня заработной платы в стране.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».