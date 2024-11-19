Эксперт спрогнозировал рост вкладов россиян выше 60 трлн рублей

«2024 год вполне можно назвать годом вкладов. Думаю, тенденции роста вложений в депозиты продолжатся и в следующем году. Соответственно, и следующий год будет годом вкладов. Если на 1 января 2022 года во вкладах находилось около 35 трлн рублей, то сейчас — уже практически 52 трлн рублей. Сумма средств россиян на вкладах однозначно продолжит свой рост в 2025 году: в следующем году мы преодолеем отметку в 60 трлн рублей на вкладах физических лиц», — уточнил экономист.