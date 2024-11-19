Эксперт спрогнозировал рост вкладов россиян выше 60 трлн рублей

Эксперт отметил значительное увеличение средних размеров вкладов россиян: по последним данным, с начала 2024 года этот показатель вырос на 46 тысяч рублей, достигнув отметки в 370 тысяч рублей к 1 октября. Прогнозируется, что в 2025 году эта тенденция продолжится, и можно ожидать аналогичного роста сумм вложений граждан в депозиты.
Как сообщил Балынин, за последние три месяца, по сравнению с 1 июля 2024 года, средний размер вклада увеличился на 32 тысячи рублей. В общей сложности, относительно 1 января 2022 года, рост составил 97 тысяч рублей, что эквивалентно увеличению на 36%.
«2024 год вполне можно назвать годом вкладов. Думаю, тенденции роста вложений в депозиты продолжатся и в следующем году. Соответственно, и следующий год будет годом вкладов. Если на 1 января 2022 года во вкладах находилось около 35 трлн рублей, то сейчас — уже практически 52 трлн рублей. Сумма средств россиян на вкладах однозначно продолжит свой рост в 2025 году: в следующем году мы преодолеем отметку в 60 трлн рублей на вкладах физических лиц», — уточнил экономист.
По данным эксперта, в 2023 году общая сумма средств россиян на банковских вкладах увеличилась на 8 триллионов рублей. В первые девять месяцев 2024 года эта цифра выросла еще на 15%, увеличившись на 6,7 триллиона рублей. Экономист подчеркнул, что свыше 92% этих средств были размещены на рублевых вкладах, что свидетельствует о возросшем доверии граждан к национальной валюте.
Балынин также отметил, что ключевыми факторами, способствующими росту вкладов, являются высокие процентные ставки по депозитам и повышение уровня заработной платы в стране.
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