Эксперт рассказал, когда выгоднее всего покупать дачу

Тем не менее, он предупредил о некоторых недостатках приобретения дачи в это время года. До наступления весны территория может быть малопригодна для полноценного использования. Депутат также рекомендовал быть готовым к дополнительным расходам на ремонт или благоустройство, так как под опавшими листьями и ранним снегом могут скрываться некоторые недостатки участка.