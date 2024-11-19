Эксперт рассказал, когда выгоднее всего покупать дачу

«Осень, и особенно поздняя, — это время, когда активность на рынке дач заметно снижается. Продавцы, не успевшие реализовать свои участки в течение теплого сезона, могут стать более уступчивыми в ноябре. Это предоставляет покупателям шанс на выгодную сделку», — объяснил Никита Чаплин.
По словам депутата, осмотр дачи в ноябре предоставляет покупателю возможность увидеть недвижимость в условиях, наиболее приближенных к зимним. Это позволяет оценить эффективность отопительной системы, проверить надежность окон и дверей, выявить возможные проблемы, связанные с влажностью.
Чаплин подчеркнул, что отсутствует «вау-эффект» летнего буйства красок, что дает возможность реально оценить размеры и состояние участка.
Тем не менее, он предупредил о некоторых недостатках приобретения дачи в это время года. До наступления весны территория может быть малопригодна для полноценного использования. Депутат также рекомендовал быть готовым к дополнительным расходам на ремонт или благоустройство, так как под опавшими листьями и ранним снегом могут скрываться некоторые недостатки участка.
«Важно уделить внимание деталям: провести тщательную проверку самого участка и строений, подготовить список необходимых вложений и иметь четкое представление о своих планах на приобретенную недвижимость. Для тех, кто в силах преодолеть специфические вызовы осенней покупки, ноябрь может стать идеальным временем для стратегического вложения в загородную недвижимость», — подвел итоги Никита Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».