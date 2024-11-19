Эксперт обвинил маркетплейсы в росте цен перед распродажами

«Скидки же фактически оплачивают из собственного кармана. На таких акциях зарабатывают все, кроме селлеров, которые в лучшем случае выходят в ноль — и то за счет ранее увеличенной стоимости. Обвинять маркетплейсеров в нечистоплотности при продажах в “черную пятницу” в этом году несправедливо и потому, что сейчас площадки сами предложили цены выше, чем во время недавней распродажи 11.11», — резюмировал предприниматель.