Досрочное погашение кредита: правила, особенности, лайфхаки

В случае погашения кредита полностью на счет вносится вся оставшаяся сумма долга. Не нужно забывать и про проценты, начисленные после внесения предыдущего ежемесячного платежа.
«Несмотря на то, что погасить кредит в большинстве случаев можно дистанционно (через банковское приложение или онлайн-банк), по возможности лучше очно обратиться в банк для точного расчета остатка задолженности на дату внесения денег. После погашения кредита нужно попросить оформить справку о полном погашении кредита», — отметил эксперт.
Справка нужна не только для подтверждения отсутствия кредитных обязательств, но и для получения части страховой премии (если при кредитовании была страховка). Обратиться в страховую компанию нужно, как правило, в течение 7 дней после погашения кредита.
«В случае частичных досрочных погашений важно предварительно уточнить свои договорные условия (срок уведомления кредитора, дату списания средств, начисление и перерасчет процентов) и выбрать уменьшение срока кредитования или уменьшение суммы ежемесячного платежа», — добавил специалист.
Перед выбором варианта погашения лучше заранее произвести самостоятельный расчет (в т.ч. общей переплаты по кредиту). Вариант со снижением платежа психологически комфортнее-можно продолжать вносить больше положенного, что повлияет и на уменьшение срока.
Сокращение срока кредитования в большинстве случаев выгоднее. Но заемщику нужно обдуманно подходить к этому варианту: если все свободные средства направляются только в частичное досрочное погашение, а антикризисных резервов (подушки финансовой безопасности) нет, в сложной ситуации платить будет нечем.
Принимая решение о «досрочке», нужно объективно оценить свои финансовые возможности: сформирована ли подушка безопасности, какова величина текущих и планируемых расходов личного/семейного бюджета. Не стоит переоценивать свои силы. Если финансовых резервов нет, лучше сначала направить свободные средства в сберегательные продукты. Кроме того, в настоящее время, ввиду высоких ставок по депозитам, сберегать может быть выгоднее.
При досрочном погашении также нужно учитывать следующие моменты:
- в большинстве по кредитам платежи аннуитетные: в первой половине кредитования большую часть платежа занимают проценты, позже гасится преимущественно основной долг. Поэтому в первой половине срока гасить кредит выгоднее, чем во второй;
- при частичном досрочном погашении нужно знать, как именно банк учтет внесенный платёж: в день ежемесячного платежа или на дату внесения средств и подачи уведомления об этом. Если списание средств происходит в дату планового платежа, нужно быть внимательным, чтобы и текущий платеж был в полном размере. Если платеж по досрочному погашению учитывается в день зачисления, нужно не забывать про проценты, набежавшие за пользование средствами с момента последнего платежа;
- нецелесообразно снимать деньги с накопительного счета или вклада, процентные ставки по которому выше, чем по кредиту, для досрочного частичного/полного погашения (например, для погашения субсидированного ипотечного кредитования под 5−6%).
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