Досрочное погашение кредита: правила, особенности, лайфхаки

Принимая решение о «досрочке», нужно объективно оценить свои финансовые возможности: сформирована ли подушка безопасности, какова величина текущих и планируемых расходов личного/семейного бюджета. Не стоит переоценивать свои силы. Если финансовых резервов нет, лучше сначала направить свободные средства в сберегательные продукты. Кроме того, в настоящее время, ввиду высоких ставок по депозитам, сберегать может быть выгоднее.