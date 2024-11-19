Чистая прибыль Т-банка по РСБУ в январе — октябре выросла на 36%

Объем средств клиентов на счетах в Т-банке увеличился на 87% в годовом выражении — до 2,5 трлн руб. При этом суммарный объем средства клиентов, размещенных на счетах в обоих банках, а также активов под управлением, составил 4,9 трлн руб. (+15% с начала года). «Снижение суммарного объема привлеченных средств юрлиц было связано с оптимизацией баланса Росбанка и его меньшей потребностью в ликвидных средствах в связи с перераспределением кредитных портфелей внутри группы», — уточняется в материалах.