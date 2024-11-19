Чистая прибыль Т-банка по РСБУ в январе — октябре выросла на 36%

Чистая прибыль Росбанка, вошедшего в одну группу с Т-банком, по РСБУ составила 46 млрд руб. (+42%). В I квартале 2025 года Росбанк будет присоединен к Т-банку в качестве филиала.
Совокупный кредитный портфель Т-банка и Росбанка с начала года вырос на 10%, а в годовом выражении — на 16%, до 2,7 трлн руб. В том числе кредиты физлицам составили 2,1 трлн руб. (+24% к январю — октябрю 2023 года), кредиты юрлицам — 588 млрд руб. (-5%).
«Изменения в структуре объединенного портфеля связаны с интеграцией Т-банка и Росбанка и перераспределением портфелей кредитов физическим лицам внутри группы», — поясняется в материалах.
Объем средств клиентов на счетах в Т-банке увеличился на 87% в годовом выражении — до 2,5 трлн руб. При этом суммарный объем средства клиентов, размещенных на счетах в обоих банках, а также активов под управлением, составил 4,9 трлн руб. (+15% с начала года). «Снижение суммарного объема привлеченных средств юрлиц было связано с оптимизацией баланса Росбанка и его меньшей потребностью в ликвидных средствах в связи с перераспределением кредитных портфелей внутри группы», — уточняется в материалах.
Общий капитал Т-банка на конец октября 2024 года составил 288 млрд руб., Росбанка — 207 млрд руб. Оба банка выполняют требования ЦБ по достаточности капитала. Общее количество клиентов экосистемы «Т» за январь — октябрь 2024 года выросло на 20% в годовом выражении и достигло 46,4 млн, количество активных пользователей с учетом Росбанка достигло 33 млн.