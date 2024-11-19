ЦБ может начать снижать ключевую ставку в 2025 году

В октябре Банк России резко повысил ключевую ставку до рекордного уровня 21% годовых. Он также ухудшил и прогноз по инфляции — повысив до 8−8,5% с 6,5−7%. ЦБ ожидает, что годовая инфляция в РФ снизится до 4,5−5% в 2025 году, до 4% — в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.