Выдача потребкредитов в октябре по сравнению с сентябрем сократилась на 20%

При этом, по данным НБКИ, наибольшая динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Оренбургской (-23,8%), Новосибирской (-23,4%), Тюменской (-23,3%) и Кемеровской (-22,8%) областях, а также в Республике Татарстан (-22,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 18,8% и 22% соответственно.