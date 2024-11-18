Вольвач: Товарооборот между Россией и Белоруссией продолжит расти в 2025 году

«Ожидаем продолжение положительной динамики и в будущем году. К концу 2025 года стремимся выйти на рост не менее 20%, относительно 2023 года», — сказал замминистра.
Он отметил, что по итогам 2023 года Белоруссия вошла в пятерку основных торговых партнёров России в мире, а также заняла первое место среди стран СНГ. Уже за первые восемь месяцев 2024 года, согласно российской статистике, объём товарооборота увеличился на 6%.
При этом равномерно растут как российский экспорт в Белоруссию, так и импорт в Россию белорусской продукции.
Республика Беларусь в большей степени поставляет в Россию продовольственные товары — молочную продукцию и готовые продукты из мяса, а также транспортные средства, электрические машины и оборудование, текстильные изделия, пояснил Дмитрий Вольвач.
Россия, в свою очередь, также поставляет в Белоруссию электрические машины, оборудование и транспортные средства, пластмассу и изделия из неё. Немалую долю в структуре российского экспорта занимают продовольственные товары — мучная продукция и мясо. Кроме того, Россия экспортирует в Белоруссию минеральное топливо, чёрные металлы и изделия из бумаги.
Не последнюю роль в росте товарооборота играет работа по снятию торговых барьеров и созданию благоприятных условий для бизнеса, которую Россия проводим совместно с белорусскими коллегами, заметил Дмитрий Вольвач.
Полный текст интервью заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача читайте в ближайшем номере «СОЮЗа» и на сайте.