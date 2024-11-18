Вольвач: Товарооборот между Россией и Белоруссией продолжит расти в 2025 году

Россия, в свою очередь, также поставляет в Белоруссию электрические машины, оборудование и транспортные средства, пластмассу и изделия из неё. Немалую долю в структуре российского экспорта занимают продовольственные товары — мучная продукция и мясо. Кроме того, Россия экспортирует в Белоруссию минеральное топливо, чёрные металлы и изделия из бумаги.