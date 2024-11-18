Депутат предложил сократить рабочую неделю для многодетных

Депутат в обращении предложил проводить эксперимент в течение года на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных государственных предприятий, а также частных предприятий, которые добровольно примут решение поучаствовать в подобной программе. Если эксперимент окажется удачным, новый график закрепят в Трудовом кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне.