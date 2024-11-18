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Депутат предложил сократить рабочую неделю для многодетных

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил в качестве эксперимента разрешить родителям в многодетной семье и родителям-одиночкам работать четыре дня в неделю вместо пяти с сохранением дохода на прежнем уровне. Соответствующее обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой есть у РИА Новости.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода. Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей», — пояснил парламентарий.

Чернышов также призвал разрешить такому сотруднику увеличить рабочее время до 9 часов по договоренности с работодателем.

Депутат в обращении предложил проводить эксперимент в течение года на территории одного или нескольких регионов или же на базе нескольких крупных государственных предприятий, а также частных предприятий, которые добровольно примут решение поучаствовать в подобной программе. Если эксперимент окажется удачным, новый график закрепят в Трудовом кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне.

Чернышов в беседе с РИА Новости уточнил, что предложение о введении четырехдневной рабочей недели для родителей, которые воспитывают больше трех детей, и для одиноких родителей может стать значительным шагом в оказании поддержки семьям.

«Это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела. В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится все более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью», — отметил депутат.

По мнению вице-спикера, экспериментальное внедрение на уровне отдельных регионов или компаний даст возможность проанализировать фактическое воздействие этой инициативы на эффективность труда и благополучие семей.

«Важно подчеркнуть, что эта мера не приведет к экономическим потерям для семей, так как доход сохраняется на прежнем уровне», — уточнил депутат.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».