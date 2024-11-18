В Амурской области Wildberries построит склад площадью свыше 120 тыс. кв. м

«Объединенная компания Wildberries и Russ подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) об осуществлении деятельности на территории опережающего развития “Амурская”. Компания получила статус резидента ТОР “Амурская”. В рамках сотрудничества Wildberries реализует инвестиционный проект по строительству складского комплекса на инвестиционной площадке “Ровное” ТОР “Амурская” Благовещенского муниципального округа Амурской области», — говорится в сообщении.
Площадь объекта будет превышать 120 тыс. кв. м. Проектная мощность комплекса составит 40 млн операций хранения в год и 400 млн операций транспортной обработки товаров в год. Появление нового логистического объекта в Амурской области позволит обеспечить занятость более 5 тыс. жителей региона, отметили в Wildberries. «Действующий в Амурской области преференциальный режим поможет повысить финансово-экономическую эффективность нашего проекта и реализовать его в намеченные сроки», — подчеркнула основатель Wildberries, глава «РВБ» Татьяна Ким.
Также при поддержке режима ТОР объединенная компания Wildberries и Russ по соглашениям с КРДВ реализует проекты по созданию логистических центров в Приморском и Забайкальском краях, напомнили в компании.