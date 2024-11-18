В Амурской области Wildberries построит склад площадью свыше 120 тыс. кв. м

Площадь объекта будет превышать 120 тыс. кв. м. Проектная мощность комплекса составит 40 млн операций хранения в год и 400 млн операций транспортной обработки товаров в год. Появление нового логистического объекта в Амурской области позволит обеспечить занятость более 5 тыс. жителей региона, отметили в Wildberries. «Действующий в Амурской области преференциальный режим поможет повысить финансово-экономическую эффективность нашего проекта и реализовать его в намеченные сроки», — подчеркнула основатель Wildberries, глава «РВБ» Татьяна Ким.