Турпоток из Турции в Россию летом вырос на 80%

Россия заинтересована в создании условий для роста числа туристов из Турции, отметил Ильичев. Для этого, по его словам, есть предпосылки — в стране действует механизм электронной визы, на который приходится 35% всего турпотока, развито регулярное прямое авиасообщение. При этом особое внимание уделяется созданию комфортной среды для туристов из мусульманских стран. Гостиницы и персонал в различных регионах России проходят сертификацию на соответствие стандартам Muslim friendly и «Халяль». Также Россия начала активную работу по продвижению российских турпродуктов на турецком рынке.