Средние ставки по автокредитам выросли до 26%

Как изменились ставки и платеж.
В ноябре средняя ставка по автокредитам выросла до 26%, а полная стоимость кредита (ПСК), которая включает дополнительные расходы, — до 26,49%. В начале октября они составляли 23,5% и 24,28% годовых соответственно, подсчитали в финансовом маркетплейсе. Как отметили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), средняя ПСК на покупку авто в августе равнялась 21,1%, а в сентябре — 22,3%.
Платеж при ставке 26%, если брать сумму автокредита в 1,7 млн руб. и срок семь лет, вырос до 44 130 ₽, тогда как при 23% составлял 40 890 ₽, рассказал «РГ» Алексей Бородавин, руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа». То есть ежемесячные расходы выросли на 8−9% для новых заемщиков.
Условия изменили банки, которые не ожидали длительного сохранения высокой ключевой ставки и ее повышения в октябре сразу на два процентных пункта, говорит Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру. Повлияло также то, что регулятор не исключил дальнейшего роста «ключа» в декабре. По словам Бородавина, сыграло свою роль и повышение банковских резервов для работы с закредитованными клиентами.
В ближайшей перспективе некоторые банки могут временно вывести автокредитование из своих тарифов или же перевести выдачи в «ручной» режим, говорит Солдатенкова. Возможности еще большего повышения ставок, по ее мнению, сдерживаются из-за действующих ограничений по предельной границе ПСК. И все это кажется актуальным в условиях возможного появления в будущем году автокредитного стандарта.
«Сегмент, который требует стандартизации, — это автокредитование. Автокредитование у нас резко выросло, растет, но мы видим и рост жалоб», — говорила в сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, иногда машины становятся дороже, если продаются не в кредит. И идет навязывание дополнительных услуг, появляются недобросовестные практики в этой сфере.
Будут ли брать кредиты.
Почти 60% автокредитов сейчас выдается заемщикам 25−45 лет, отмечают в ОКБ. Они берут в среднем 1,47 млн руб. В бюро приводят такие данные: за девять месяцев банки выдали 1,09 млн автокредитов на 1,58 трлн руб. А это на 81 и 87% больше, чем годом ранее. И средний срок за год вырос с 65 до 70 месяцев, следует из сентябрьских цифр. Тогда доля автокредитов в общей структуре выдач достигла рекорда за последние шесть лет — 16%.
В прошлом году был дефицит машин, то есть сказался на росте выдач эффект низкой базы. Люди к тому же ожидали в последние месяцы дальнейшего удорожания автокредитов из-за увеличения ставок и индексации утилизационного сбора в среднем на 70−80%. В первой половине ноября цены на новые автомобили подняли 13 брендов, представленных на российском рынке, говорят в «Автостате».
И параллельно производители субсидировали ставки. То есть на небольшие сроки с первоначальным взносом, например, в 60% ставка могла быть ниже 10%, в некоторых случаях почти околонулевой. Но в таком случае приходилось еще брать КАСКО, что вело к удорожанию.
Дальнейшая динамика этого сегмента будет зависеть от того, насколько население в принципе сможет получить одобрение и будет готово заключать сделки на таких условиях, отмечает Солдатенкова. Предпосылки для снижения стоимости большинства моделей автомобилей, как и ставок по автокредитам, пока что не наблюдаются.
По мнению Бородавина, клиенты и дальше продолжат брать кредиты, если учесть, с одной стороны, желание клиентов владеть более свежим или новым автомобилем и, с другой, растущий утильсбор и инфляцию.
Банки теперь ориентируются на клиентов с низким уровнем риска и сокращают расходы на привлечение других категорий, поскольку не могут заложить их в стоимость кредита из-за ограничений ПСК, говорит директор департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон» Андрей Игнатенко.
Если кредит берется на три года с изначальными намерениями платить за него весь этот промежуток времени, то текущие стандартные ставки банков уже достаточно высоки и отталкивают покупателей, отмечает эксперт. Но много клиентов, по его словам, приобретают автомобиль в кредит с изначальным пониманием его досрочного погашения.
«У клиента может быть депозит, который завершается через один-два месяца, или клиент ожидает квартальный или годовой бонус, который поможет справиться с кредитными обязательствами. В такой ситуации ставка играет менее значимую роль», — добавил Игнатенко.
Большинство импортеров к тому же поддерживают спрос привлекательными кредитными предложениями, которые, конечно, тоже выросли с увеличением ключевой ставки, но остаются интересными для приобретения автомобиля.
Но все-таки текущие рыночные ставки являются заградительными, согласен эксперт из финтех-компании «Баланс-Платформа». «Вероятно, такая ситуация сохранится какое-то время, чтобы регулятор убедился в том, что ситуация взята под контроль», — отмечает он. С середины 2025 года ключевая ставка начнет снижаться, считает Бородавин, но этот процесс не будет быстрым. И произойдет в том случае, если ЦБ начнет видеть устойчивое замедление инфляции. Пока регулятор дает сигналы на повышение ключевой ставки в декабре.
Что будет в случае повышения ключевой ставки.
«Повышение ставок заметно снижает спрос, и мы уже наблюдаем это в октябре-ноябре, — отмечает представитель АГ “Авилон”. — Дальнейшее повышение процентных ставок в автокредитовании будет только усиливать нисходящий тренд в продажах и автокредитовании, а также способствовать переносу спроса на период, когда ключевая ставка пойдет вниз».
Кредитная доля уже сокращается на 20−30% в зависимости от канала продаж, указывает Бородавин. «Предположу, что это не финальное падение. Думаю, что мы увидим охлаждение рынка и снижение объемов кредитования в пределах 40−45% относительно объемов продаж в июле-октябре», — добавил он.
Потенциальный дальнейший рост ключевой ставки закономерно охладит спрос и сделает автокредитование менее востребованным до момента перехода к стадии снижения, полагают эксперты.
Вопрос скидок будет крайне индивидуален, отмечает Игнатенко. «Не стоит забывать, что с 2025 года ожидается еще одно повышение утилизационного сбора», — говорит он. По словам Бородавина, автомобилей на складах дилеров и брендов достаточно, а значительная часть машин находится в пути. И предложения в других инструментах, призванных обеспечить сбыт, усилятся, не исключает он.
Возможно, повысится акцент на предложение скидок и их размер клиентам, покупающим за наличные. Также может вырасти спрос на лизинг, так как этот вид сделок пока остается без ограничений и имеет все шансы стать спасательным кругом в текущих условиях, отмечает эксперт.