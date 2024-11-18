Средние ставки по автокредитам выросли до 26%

Почти 60% автокредитов сейчас выдается заемщикам 25−45 лет, отмечают в ОКБ. Они берут в среднем 1,47 млн руб. В бюро приводят такие данные: за девять месяцев банки выдали 1,09 млн автокредитов на 1,58 трлн руб. А это на 81 и 87% больше, чем годом ранее. И средний срок за год вырос с 65 до 70 месяцев, следует из сентябрьских цифр. Тогда доля автокредитов в общей структуре выдач достигла рекорда за последние шесть лет — 16%.