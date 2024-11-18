Смене профессии назначают срок. Почему важно менять специализацию после сорока пяти

Напомним, согласно прогнозам, средний уровень продолжительности жизни в мире вырастет до 77,1 года в 2050 году (72,6 года в 2023 году). К этому же году возраст каждого четвертого жителя Северной Америки и Европы достигнет 65 лет. Уже сейчас 41% рабочей силы в странах ОЭСР — это работники в возрасте от 45 до 64 лет, с 1990 года их доля выросла на 12 процентных пунктов. В большинстве случаев, отмечают авторы доклада, в молодом возрасте работники чаще меняют свою профессию, чем в пожилом — если до 30 лет к такому развитию собственной карьеры готовы 17%, то после 45 их доля падает до 6%. В то же время по мере роста продолжительности жизни, а в особенности здоровой жизни в развитых странах, а также повышения возраста выхода на пенсию, которое уже произошло почти во всех странах ОЭСР, необходимость смены работы в более старших возрастах становится все более очевидной. Дополнительным фактором является перестройка мировой экономики после пандемии коронавируса — по оценкам McKinsey, только в восьми развитых и развивающихся странах число работников, которым потребуется сменить профессию, к 2030 году составит около 100 млн человек. Рост перетоков рабочей силы между отраслями ожидается из-за популяризации удаленной работы, электронной коммерции и автоматизации производств на фоне пандемии и сильнее затронет сектора, где необходимо взаимодействие работников и клиентов (см. «Ъ» от 24 февраля 2021 года). Сами работники также это понимают — и среди тех, кто старше 45 лет, свою профессию хотел бы сменить каждый второй.