«Руспродсоюз» рассказал, из каких стран можно нарастить импорт картофеля

По данным ассоциации, за январь — апрель 2024 года импорт продовольственного картофеля в Россию составил 56,9 тыс. тонн. В топ-поставщиков (без учета ЕАЭС и Ирана) за этот период вошел Египет, на который пришлось 85,3% всех поставок картофеля в РФ, а также Азербайджан, Китай и Пакистан.