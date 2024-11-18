Российские бренды бытовой техники планируют сократить выпуск своей продукции

Генеральный директор Vard Алексей Беляков также отметил, что производство бытовой техники с 2025 года может немного сократиться, не указав точные цифры. По его мнению, производство в Китае становится менее выгодным из-за проблем с логистикой и изменениями курса юаня, и компания будет изучать возможности сотрудничества с заводами в других странах.