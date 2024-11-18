Российские бренды бытовой техники планируют сократить выпуск своей продукции

Как рассказал «Коммерсанту» Гусейн Иманов, учредитель бренда Jacky’s и совладелец Schaub Lorenz, производство будет сокращено на 30% по сравнению с текущими показателями и составит 1,5 миллиарда рублей. Причиной такого решения стал рост ключевой ставки Центрального банка до 21%. «В основном российские СТМ (собственные торговые марки) холодильников, стиральных и посудомоечных машин и другой бытовой техники размещают заказы на контрактное производство, в первую очередь в Китае, за счет кредитных средств», — уточнил Иманов.
Как заявил генеральный директор бренда Kuppersberg Дмитрий Шашкин, в 2025 году компания не планирует запуск новых товарных категорий. Он подчеркнул, что увеличение даже на 1 процентный пункт приходится учитывать в ценах, а компенсировать эти расходы за счет прибыли становится невозможным.
Генеральный директор Vard Алексей Беляков также отметил, что производство бытовой техники с 2025 года может немного сократиться, не указав точные цифры. По его мнению, производство в Китае становится менее выгодным из-за проблем с логистикой и изменениями курса юаня, и компания будет изучать возможности сотрудничества с заводами в других странах.
Схема производства СТМ в России осуществляется следующим образом: при размещении заказа выплачивается аванс в размере 15−20% от общей стоимости, еще 40% в начале производства и оставшаяся часть перед отправкой товара, как поясняет директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин. Ранее некоторые производители предоставляли кредиты заказчикам, но сегодня такую практику продолжать не готовы.
Не все компании видят в текущих экономических условиях необходимость сокращения выпуска. Представитель «М. Видео-Эльдорадо» сообщил, что компания планирует увеличить заказы на производство СТМ в 2025 году. Доля отечественных брендов в их ассортименте выросла с 11,5% в третьем квартале 2023 года до 22% в аналогичном периоде текущего года.
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