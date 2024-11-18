Российская энергетическая неделя в 2025 году пройдет 15−17 октября

«Это важное мероприятие привлекает внимание инвесторов, экспертов и ученых и служит площадкой для диалога по вопросам энергетической безопасности и инноваций. Уверен, что совместные усилия позволят нам справиться с вызовами, стоящими перед энергетическим сектором, и способствовать его устойчивому развитию», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению РЭН-2025 Александр Новак.