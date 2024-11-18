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Российская энергетическая неделя в 2025 году пройдет 15−17 октября

Ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон Кобяков выразил уверенность, что активное участие в форуме примут партнеры России, в том числе по БРИКС, а также африканские страны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Восьмой международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 15 по 17 октября 2025 года в Москве, сообщил Росконгресс.

«На форуме состоятся сессии, посвященные эффективному использованию природных энергетических ресурсов и развитию потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН Антон Кобяков. Он выразил уверенность, что активное участие в форуме примут партнеры России, в том числе по объединению БРИКС, а также африканские страны.

«Это важное мероприятие привлекает внимание инвесторов, экспертов и ученых и служит площадкой для диалога по вопросам энергетической безопасности и инноваций. Уверен, что совместные усилия позволят нам справиться с вызовами, стоящими перед энергетическим сектором, и способствовать его устойчивому развитию», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению РЭН-2025 Александр Новак.

Помимо деловой программы, запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний и отдельных проектов, оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса.

В рамках РЭН пройдут мероприятия Молодежного дня, которые объединят молодых специалистов, студентов и школьников.

РЭН проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор Форума — Фонд Росконгресс.