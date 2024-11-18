Россияне ужесточили критерии выбора жилья в новостройках

Становятся все более популярными дворы-парки, где под озеленение отводится 25−40% территории. Чаще всего используется концепция «четырех сезонов», которая предполагает грамотное всесезонное озеленение с учетом климатических особенностей и ландшафтного дизайна. Среди высаживаемых растений — от простых газонов до плодовых деревьев, а также многолетники, которые не требуют особого ухода.