Россияне ужесточили критерии выбора жилья в новостройках

По данным исследования девелоперской компании «Мармакс», для более чем 60% покупателей важными критериями стали качественная и комфортная внутридворовая территория и придомовое благоустройство.
Особой популярностью пользуются детские площадки в эко-стиле, которые составляют около 30% всех запросов.
Среди ТОП-предпочтений покупателей — наличие лаунж-зон для отдыха, когда дети играют неподалеку. Современные покупатели также акцентируют внимание на своих увлечениях: более 45% из них важно наличие спортивных пространств, таких как воркаут-зоны с турниками, тренажерами, теннисными столами и велодорожками.
Футбольные и баскетбольные площадки стали ключевым фактором для 15% покупателей. Владельцы домашних животных, составляющие около 30% от общего числа покупателей, ищут специальные зоны для выгула собак.
Становятся все более популярными дворы-парки, где под озеленение отводится 25−40% территории. Чаще всего используется концепция «четырех сезонов», которая предполагает грамотное всесезонное озеленение с учетом климатических особенностей и ландшафтного дизайна. Среди высаживаемых растений — от простых газонов до плодовых деревьев, а также многолетники, которые не требуют особого ухода.
Новые жилые комплексы предлагают зеленые зоны не только на земле, но и на эксплуатируемых кровлях, где размещаются приватные пространства для работы и отдыха. Архитектурное освещение также становится важным аспектом — это направление интересует около 40% покупателей.
Изменения коснулись и материалов благоустройства: традиционные цветные пластиковые игровые площадки уступили место современным эко-материалам из дерева, металла и камня. Популярной стала концепция «двор без машин».
Жилые комплексы адаптируются под молодых покупателей (18−35 лет), которые сегодня совершают около 60% всех сделок. В период цифровизации многим важна среда, где можно оставаться на связи — зарядки для гаджетов в общественных зонах и Wi-Fi на всей территории комплекса.
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